Через ворожий ракетний удар у Харкові без газу залишилося близько 500 приватних будинків - Синєгубов

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Холодногірському та Слобідському районах Харкова в ніч на суботу, було пошкоджено газову трубу, і приблизно 500 приватних будинків лишилися без газу, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Екстрені служби зараз працюють над оперативним усуненням наслідків пошкодження газопроводу. За уточненою інформацією, внаслідок цих "прильотів" жертв і постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що близько вранці в суботу, близько 4:00, окупанти завдали удару по Смирнівці Лозівського району.

"На полігоні побутових відходів біля цього населеного пункту зафіксовано велику воронку. Без постраждалих", - написав Синєгубов.