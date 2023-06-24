Події

12:37 24.06.2023

Через ворожий ракетний удар у Харкові без газу залишилося близько 500 приватних будинків - Синєгубов

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Через ворожий ракетний удар у Харкові без газу залишилося близько 500 приватних будинків - Синєгубов

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Холодногірському та Слобідському районах Харкова в ніч на суботу, було пошкоджено газову трубу, і приблизно 500 приватних будинків лишилися без газу, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Екстрені служби зараз працюють над оперативним усуненням наслідків пошкодження газопроводу. За уточненою інформацією, внаслідок цих "прильотів" жертв і постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що близько вранці в суботу, близько 4:00, окупанти завдали удару по Смирнівці Лозівського району.

"На полігоні побутових відходів біля цього населеного пункту зафіксовано велику воронку. Без постраждалих", - написав Синєгубов.

 

Теги: #газ #харків #обстріли

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