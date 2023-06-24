Події

11:58 24.06.2023

Представник ГУР: Конфлікти всередині РФ найближчим часом "набиратимуть обертів і активізуватимуться"

1 хв читати
Представник ГУР: Конфлікти всередині РФ найближчим часом "набиратимуть обертів і активізуватимуться"

Заколот глави ПВК "Вагнер" проти військового керівництва Росії є наслідком конфліктів, що існують між різними угрупованнями всередині РФ, заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Сьогоднішні події — це продовження внутрішньоросійських конфліктів, які є наслідком злочинної повномасштабної військової агресії путінської Росії проти України. І власне, ознакою краху цього правлячого, поки що, на території так званої РФ режиму", - сказав він, передає "Суспільне".

На думку Юсова, конфлікти всередині РФ найближчим часом будуть тільки посилюватися. "Можна сказати, що ці процеси будуть продовжувати набирати обертів і активізуватися", - сказав Юсов.

Як повідомлялося, увечері 23 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що війська Міноборони Росії завдали удару по місцю дислокації "вагнерівців", унаслідок чого нібито загинуло багато найманців. Міноборони Росії назвало заяву про обстріл "вагнерівців" "інформаційною провокацією", проти Пригожина було відкрито кримінальне провадження за фактом заклику до збройного заколоту. Президент РФ Володимир Путіна назвав Пригожина зрадником і повідомив, що Збройні сили РФ та інші державні органи одержали необхідні накази з приводу ситуації з групою "Вагнера" та її засновником Пригожиним.

24 червня стало відомо, що в Москві та Воронезькій області вводять режим контртерористичної операції.

 

Теги: #вагнер #гур

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:01 24.06.2023
Британська розвідка: вагнерівці майже напевно прагнуть дістатися до Москви

Британська розвідка: вагнерівці майже напевно прагнуть дістатися до Москви

12:23 24.06.2023
Подоляк: у Росії - початок громадянської війни

Подоляк: у Росії - початок громадянської війни

11:46 24.06.2023
Путін назвав главу ПВК "Вагнер" Пригожина зрадником, ЗС РФ отримали наказ нейтралізувати організаторів заколоту

Путін назвав главу ПВК "Вагнер" Пригожина зрадником, ЗС РФ отримали наказ нейтралізувати організаторів заколоту

09:26 24.06.2023
Збройний виступ ПВК "Вагнер" на військове керівництво в Ростові-на-Дону "матиме значний вплив на військові дії Росії в Україні"

Збройний виступ ПВК "Вагнер" на військове керівництво в Ростові-на-Дону "матиме значний вплив на військові дії Росії в Україні"

02:41 24.06.2023
Зафіксовано рух військової техніки біля будівлі Держдуми у Москві – ЗМІ

Зафіксовано рух військової техніки біля будівлі Держдуми у Москві – ЗМІ

01:42 24.06.2023
ФСБ: Закликаємо бійців ПВК "Вагнер" не робити невиправної помилки та припинити будь-які силові дії

ФСБ: Закликаємо бійців ПВК "Вагнер" не робити невиправної помилки та припинити будь-які силові дії

00:29 24.06.2023
У Москві та Ростовській області оголошено план "Фортеця", ФСБ РФ порушила кримінальну справу проти Пригожина – ЗМІ

У Москві та Ростовській області оголошено план "Фортеця", ФСБ РФ порушила кримінальну справу проти Пригожина – ЗМІ

07:57 23.06.2023
Росія намагатиметься підтримувати частоту ракетних ударів, восени очікується посилення атак на інфраструктуру

Росія намагатиметься підтримувати частоту ракетних ударів, восени очікується посилення атак на інфраструктуру

11:37 20.06.2023
Буданов про російські фейки щодо його смерті: В Україні створюється спецзагін безсмертних командувачів

Буданов про російські фейки щодо його смерті: В Україні створюється спецзагін безсмертних командувачів

09:45 15.06.2023
У британській розвідці очікують кульмінації конфлікту між ватажком ПВК "Вагнер" і російською владою до кінця місяця

У британській розвідці очікують кульмінації конфлікту між ватажком ПВК "Вагнер" і російською владою до кінця місяця

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міськрада: Внаслідок ворожого обстрілу Херсонської громади за добу троє людей загинули, шестеро - поранені

Путін назвав главу ПВК "Вагнер" Пригожина зрадником, ЗС РФ отримали наказ нейтралізувати організаторів заколоту

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі знищено 41 крилату ракету і два ударні дрони

Кількість загиблих у Солом'янському районі в результаті нічної атаки зросла до трьох

ЗСУ за добу ліквідували близько 580 окупантів, 14 ракет, гелікоптер, 30 артилерійських систем, 26 од. авто- та спецтехніки, 6 бронемашин, 7 танків, 13 БПЛА, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО противника

ОСТАННЄ

СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів, які поширювали кремлівську пропаганду в Україні

Через ворожий ракетний удар у Харкові без газу залишилося близько 500 приватних будинків - Синєгубов

Рівень води у станційному ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС у нормі, перебоїв із питною водою немає, масового мору риби не відзначено - ОВА

КМДА: Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок ракетної атаки зросла до 11, четверо з них - госпіталізовані

Міськрада: Внаслідок ворожого обстрілу Херсонської громади за добу троє людей загинули, шестеро - поранені

Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на F-16 у липні

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі знищено 41 крилату ракету і два ударні дрони

СБУ затримала "праву руку" підсанкційного мільярдера Шелкова, який вивозив з України титан для виробництва "Калібрів"

Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок нічної атаки зросла до 9, рятувальні роботи тривають - Кличко

У Кропивницькому уламками ракет пошкоджено кілька будинків та автомобілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА