Представник ГУР: Конфлікти всередині РФ найближчим часом "набиратимуть обертів і активізуватимуться"

Заколот глави ПВК "Вагнер" проти військового керівництва Росії є наслідком конфліктів, що існують між різними угрупованнями всередині РФ, заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Сьогоднішні події — це продовження внутрішньоросійських конфліктів, які є наслідком злочинної повномасштабної військової агресії путінської Росії проти України. І власне, ознакою краху цього правлячого, поки що, на території так званої РФ режиму", - сказав він, передає "Суспільне".

На думку Юсова, конфлікти всередині РФ найближчим часом будуть тільки посилюватися. "Можна сказати, що ці процеси будуть продовжувати набирати обертів і активізуватися", - сказав Юсов.

Як повідомлялося, увечері 23 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що війська Міноборони Росії завдали удару по місцю дислокації "вагнерівців", унаслідок чого нібито загинуло багато найманців. Міноборони Росії назвало заяву про обстріл "вагнерівців" "інформаційною провокацією", проти Пригожина було відкрито кримінальне провадження за фактом заклику до збройного заколоту. Президент РФ Володимир Путіна назвав Пригожина зрадником і повідомив, що Збройні сили РФ та інші державні органи одержали необхідні накази з приводу ситуації з групою "Вагнера" та її засновником Пригожиним.

24 червня стало відомо, що в Москві та Воронезькій області вводять режим контртерористичної операції.