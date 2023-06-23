У Херсоні помер іще один співробітник транспортного підприємства, поранений під час обстрілу

Кількість загиблих унаслідок ворожого обстрілу Херсона збільшилася до трьох осіб, іще один поранений співробітник транспортного підприємства помер у лікарні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"У медзакладі зупинилося серце 53-річного працівника транспортного підприємства, котре сьогодні обстріляли російські терористи. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя чоловіка. На жаль, поранення виявилися надто важкими", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська обстріляли в Херсоні комунальне транспортне підприємство, внаслідок чого одна людина загинула на місці, п'ятеро - госпіталізовані. Пізніше стало відомо, що один із поранених, 43-річний чоловік, помер у лікарні.