Події

17:07 23.06.2023

У Херсоні помер іще один співробітник транспортного підприємства, поранений під час обстрілу

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У Херсоні помер іще один співробітник транспортного підприємства, поранений під час обстрілу

Кількість загиблих унаслідок ворожого обстрілу Херсона збільшилася до трьох осіб, іще один поранений співробітник транспортного підприємства помер у лікарні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"У медзакладі зупинилося серце 53-річного працівника транспортного підприємства, котре сьогодні обстріляли російські терористи. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя чоловіка. На жаль, поранення виявилися надто важкими", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська обстріляли в Херсоні комунальне транспортне підприємство, внаслідок чого одна людина загинула на місці, п'ятеро - госпіталізовані. Пізніше стало відомо, що один із поранених, 43-річний чоловік, помер у лікарні.

 

Теги: #херсон #обстріл

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