Події

13:00 23.06.2023

У Запоріжжі через обміління Дніпра після підриву Каховської ГЕС почалося випаровування донного мулу, в місті відчувається неприємний запах

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У Запоріжжі через обміління Дніпра після підриву Каховської ГЕС почалося випаровування донного мулу, в місті відчувається неприємний запах

Сморід у центрі Запоріжжя, від якого містяни потерпають уже кілька днів, - наслідок зневоднення Дніпра через підрив Каховської ГЕС, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація в телеграм-каналі.

За інформацією відомства, різкий запах, який відчувають жителі прибережних районів Запоріжжя, є наслідком зневоднення водної артерії - Дніпра.

За словами обласної влади, внаслідок терористичної атаки по Каховській ГЕС вода відійшла від берегів. У результаті десятки оголених метрів території опинилися під прямим сонячним промінням. У безвітряну погоду донний мул почав випаровуватися і поширювати неприємний запах.

В ОВА зазначають, що містяни можуть відчувати сморід протягом іще кількох днів.

Санітарні служби регіону посилили моніторинг складу води в річці.

 

Теги: #запоріжжя #каховська_гес

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