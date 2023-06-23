У Запоріжжі через обміління Дніпра після підриву Каховської ГЕС почалося випаровування донного мулу, в місті відчувається неприємний запах

Сморід у центрі Запоріжжя, від якого містяни потерпають уже кілька днів, - наслідок зневоднення Дніпра через підрив Каховської ГЕС, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація в телеграм-каналі.

За інформацією відомства, різкий запах, який відчувають жителі прибережних районів Запоріжжя, є наслідком зневоднення водної артерії - Дніпра.

За словами обласної влади, внаслідок терористичної атаки по Каховській ГЕС вода відійшла від берегів. У результаті десятки оголених метрів території опинилися під прямим сонячним промінням. У безвітряну погоду донний мул почав випаровуватися і поширювати неприємний запах.

В ОВА зазначають, що містяни можуть відчувати сморід протягом іще кількох днів.

Санітарні служби регіону посилили моніторинг складу води в річці.