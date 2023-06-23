Події

12:41 23.06.2023

РФ вживає заходів щодо посилення оборони бази Чорноморського флоту в Севастополі - британська розвідка

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Росія з літа 2022 року продовжує інвестувати в значне посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту РФ у Севастополі, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Це передбачає щонайменше чотири шари сіток і бонів на вході в гавань. Останніми тижнями цей захист, імовірно, також було посилено збільшенням кількості навчених морських ссавців. Зображення показують майже вдвічі більше плавучих загонів для ссавців у гавані, де, ймовірно, перебувають афаліни", - зазначається в повідомленні у твіттері.

Зазначається, що в арктичних водах російський флот також використовує білуг і тюленів.

"Росія натренувала тварин для низки місій, але ті, що перебувають у севастопольській гавані, найімовірніше, призначені для протидії ворожим водолазам", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #британська_розвідка

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