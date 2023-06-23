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12:19 23.06.2023

Україна незабаром може розпочати випуск техніки для розмінування спільно зі світовими виробниками - нардеп

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Україна незабаром може розпочати випуск техніки для розмінування спільно зі світовими виробниками - нардеп

Україна спільно зі світовими виробниками техніки для розмінування може розпочати її виробництво на потужностях вітчизняних підприємств, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у фейсбуці.

"Світові виробники машин для розмінування оголосили про локалізацію виробництва своєї техніки в Україні. На полях Ukrainian recovery conference у Лондоні підписані два знакових меморандуми про організацію виробництва в Україні сучасної техніки для розмінування", - написав він у п'ятницю.

За його словами, компанія "Пожмашина" на своїх потужностях готує виробництво у співпраці зі світовим лідером виробництва машин для розмінування данською Hydrema, а підприємство "А3ТЕХ-Україна" домовилося про виробництво обладнання за технологіями хорватської DOK-ING.

"У разі замовлення від держави уряд Данії надасть фінансування, в тому числі грантове, для забезпечення потреб українських служб у такій техніці", - повідомив Кисилевський.

Він наголосив на важливості такої співпраці, коли зарубіжні партнери дають технології з розмінування, а Україна надає виробничі потужності та людей.

"Україні все ще часто пропонують взяти кредит на придбання готової іноземної техніки і потім довго його повертати невідомо з яких джерел. Ми маємо навчитись говорити "ні" на такі пропозиції. І пропонувати інший підхід", - вважає нардеп.

Він висловив сподівання, що виробництво машин для розмінування, яких гостро потребує Україна, стартує вже незабаром.

Меморандуми було підписано в присутності першої віцепрем'єр-міністерки і міністерки економіки Юлії Свириденко.

Hydrema - данський виробник самоскидів, випускає техніку для розмінування з 1996 року.

DOK-ING d.o.o - хорватський виробник багатоцільових транспортних засобів. Випускає одні з найбільш високопродуктивних комплексів для розмінування.

ТОВ ПК "Пожмашина" (Прилуки Чернігівської обл.) має 90-річний досвід виробництва пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. Минулого року виробничі потужності компанії частково були релоковані до Львова. У 2022 році дохід компанії становив 938,57 млн грн, чистий прибуток - 278 млн грн.

Засноване у 2015 році ТОВ "АЗТЕХ Україна" (Хмельницька обл.) спеціалізується на випуску сільськогосподарської техніки. Дохід компанії у 2022 році становив 68,2 млн грн, чистий прибуток - 0,1 млн грн.

Засновником і кінцевим бенефіціаром є Маркіян Лубківський - український дипломат, посол України в Хорватії у 2006-2009 роках.

Теги: #розмінування #кисилевський

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