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12:27 22.06.2023

Перша леді України засудила коментар Путіна про єврейство Зеленського: Не знаю, як у політичному контексті можна обговорювати чиюсь національність

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Перша леді України засудила коментар Путіна про єврейство Зеленського: Не знаю, як у політичному контексті можна обговорювати чиюсь національність

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю газеті The Jerusalem Post засудила президента Росії Володимира Путіна за його слова про те, що її чоловік - президент України Володимир Зеленський насправді нібито не єврей.

"Я не знаю, як у політичному контексті можна взагалі обговорювати чиюсь національність. Це дуже ганебно", - заявила вона, коментуючи слова Путіна.

Раніше президент РФ розповів про те, як його "єврейські друзі" нібито кажуть, що президент України Володимир "Зеленський - не єврей, він "ганьба" для єврейського народу".

В інтерв'ю виданню Зеленська також розповіла про своє життя в умовах війни: "Я не думаю, що мій день сильно відрізняється від дня звичайної української жінки". Вона додала, що день розпочинається з перегляду новин, щоб дізнатися, куди за ніч поцілили російські ракети.

За її словами, протягом дня вона ходить до офісу і працює над такими проєктами, як програма психічного здоров'я, поліпшення шкільних обідів і допомога жертвам домашнього насильства, крім того дає інтерв'ю і проводить телефонні та відеодзвінки.

Також Зеленська розповіла, у кращому разі може перетнутися зі своїм чоловіком на обід в офісі: "Якщо нам пощастить, ми зустрічаємося на обід в офісі. Зараз ніхто з нас не може дозволити собі ні відпочинку, ні розваг". 

Теги: #чоловік #зеленська

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