Події

01:14 22.06.2023

ЗС ЗСУ повідомляють про загрозу ракет для 10 областей України, у т.ч Київській та Києві

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ЗС ЗСУ повідомляють про загрозу ракет для 10 областей України, у т.ч Київській та Києві

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про загрозу ракет для 10 областей України, зокрема Київської та Києві.

"Чернігівська, Сумська, Київська, Полтавська, Кіровоградська, Харківська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у північних, південних та східних областях є загроза застосування балістичного озброєння, додали у Повітряних силах. 

Теги: #україна #вс #попередження #ракети

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