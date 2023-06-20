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18:36 20.06.2023

Встановлено місцеперебування 202 зниклих безвісти осіб унаслідок екоциду на Херсонщині, розшукують ще 109 - Мінреінтеграції

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Встановлено місцеперебування 202 зниклих безвісти осіб унаслідок екоциду на Херсонщині, розшукують ще 109 - Мінреінтеграції

На гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, надійшли 311 звернень щодо зниклих осіб, з якими втрачено зв'язок через терористичний акт Росії на Каховській ГЕС, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Станом на 20 червня вдалося встановити місцеперебування 202 жителів Херсонщини. Зниклими безвісти внаслідок підриву греблі все ще вважаються 109 осіб. Їхні справи передано до Нацполіції для розшуку та слідчих дій.

У міністерстві нагадали, що повідомити про людину, яка зникла безвісти за особливих обставин, можна на гарячу лінію уповноваженого: 0 800 339 247. Жителі тимчасово окупованих територій можуть скористатися Viber або WhatsApp за номером: (095) 896-04-21.

 

Теги: #зниклі_безвісти #мінреінтеграції #каховська_гес

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