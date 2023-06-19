Нардепи пропонують у 50 разів збільшити штраф за розголошення результатів обстеження на ВІЛ/СНІД

Група народних депутатів пропонує в 50 разів (до 85 тис. грн) збільшити штраф за розголошення відомостей про проведення медогляду або обстеження на інфікування особи вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) або їхніх результатів, а також передбачити кримінальну відповідальність за інфікування ВІЛ унаслідок неналежного виконання медпрацівниками або фармацевтами своїх професійних обов'язків.

Відповідний законопроєкт № 9398 зареєстровано в парламенті 19 червня.

Цей документ розроблено з метою підвищення ефективності кримінально-правового захисту здоров'я людей, протидії поширенню інфекційних захворювань, а також усунення дискримінації за станом здоров'я. Крім того, законопроєкт покликаний виконати взяті Україною міжнародні зобов'язання в частині приведення національного законодавства у відповідність до стандартів ЄС.

Як наголошується в пояснювальній записці, запропоновані зміни до Кримінального кодексу України (КК) сприятимуть зменшенню ризиків поширення ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних хвороб, а також дадуть змогу ВІЛ-позитивним людям, людям, які страждають на СНІД або венеричні хвороби, зосередити свої зусилля саме на лікуванні та якості власного життя, а не боротьбі зі страхами бути покараними.

Так, проєкт закону передбачає внесення змін до статті 132 ККУ, згідно з якими незаконне розголошення відомостей щодо проведення медогляду чи обстеження на інфікування ВІЛ, захворювання на СНІД або їхніх результатів, вчинене медпрацівником або іншою особою, якій ці відомості стали відомі у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків, каратиметься штрафом від 2000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 34000 до 85000 грн, або громадськими роботами на строк до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 200 годин.

Згідно із законопроєктом, зараження особливо небезпечною інфекційною хворобою або інфікування її збудником, зможуть потягнути за собою позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років (пропоновані зміни до статті 121 КК).

Водночас неналежне виконання медпрацівником або фармацевтом своїх обов'язків, що призвело до інфікування особи ВІЛ, пропонується карати обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. У разі якщо це спричинило інфікування двох або більше осіб, або неповнолітнього, позбавлення волі може становити від трьох до восьми років (пропоновані зміни до статті 131 КК).

Ініціатори документа також пропонують запровадити кримінальну відповідальність за зараження іншої особи венеричною хворобою людиною, яка знала про наявність у неї цієї хвороби, якщо це призвело до тривалого розладу здоров'я. Згідно із законопроєктом, за це можуть бути передбачені виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк (внесення змін до статті 133 КК).

Серед авторів законодавчої ініціативи - зокрема, Олександра Устинова (фракція "Голос") і Михайло Радуцький ("Слуга народу").