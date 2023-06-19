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12:29 19.06.2023

Росія перекидає частини угруповання військ "Дніпро" для посилення запорізького та бахмутського напрямків - британська розвідка

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Росія перекидає частини угруповання військ "Дніпро" для посилення запорізького та бахмутського напрямків - британська розвідка

Протягом останніх 10 днів Росія, ймовірно, почала перекидати частини свого угруповання військ "Дніпро" зі східного берега Дніпра для посилення запорізького і бахмутського напрямків, вважають у британській розвідці.

"Передислокація угруповання "Дніпро", імовірно, відображає думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш імовірна після руйнування Каховської греблі та спричиненої цим повені", - ідеться у зведенні, оприлюдненому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

На думку фахівців, це потенційно задіє кілька тисяч військовослужбовців 49 армії, включно з її 34 окремою мотострілецькою бригадою, а також підрозділи Повітрянодесантних військ і морської піхоти.

 

Теги: #британська_розвідка

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