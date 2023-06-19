Бійці ССО ліквідували 10 окупантів в окопах противника на Південному напрямку

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) України зайшли в окопи противника на Південному напрямку і ліквідували 10 окупантів, повідомляє пресслужба ССО.

"На півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що "оговтавшись від несподіванки, деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно з відео, - даремно".