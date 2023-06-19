Події

07:40 19.06.2023

Бійці ССО ліквідували 10 окупантів в окопах противника на Південному напрямку

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Бійці ССО ліквідували 10 окупантів в окопах противника на Південному напрямку

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) України зайшли в окопи противника на Південному напрямку і ліквідували 10 окупантів, повідомляє пресслужба ССО.

"На півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що "оговтавшись від несподіванки, деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно з відео, - даремно".

 

 

 

Теги: #противник #ссо #тил

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