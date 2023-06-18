У Чорному морі перебуває 1 ворожий ракетоносій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Станом на 12:00 неділі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп може становити 8 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ на сторінці Фейсбук.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель, у Середземному морі - 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп 16 ракет.

За добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили в Азовське море - 19 суден, з них 7 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 12 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.