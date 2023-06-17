За добу ліквідовано 670 окупантів, 12 крилатих ракет, 22 артилерійські системи, 12 танків, гелікоптер та 7 БПЛА противника

Сили оборони ліквідували 670 окупантів, 12 крилатих ракет, 22 артилерійські системи, 12 танків, 23 бронемашини, один гелікоптер і 7 БПЛА противника, 3 реактивні системи залпового вогню та 39 од. автомобільної та спецтехніки, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 219170 (+670) осіб ліквідовано, танків - 3977 (+12) од., бойових броньованих машин - (+23) од., артилерійських систем - 3834 (+22) од., РСЗВ - 609 (+3) од., засоби ППО - 364 (+0) од., літаків - 314 (+0) од., гелікоптерів - 302 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3364 (+7), крилаті ракети - 1211 (+12), кораблі / катери - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 6557 (+38) од., спеціальна техніка - 520 (+1)", - зазначено у зведенні.