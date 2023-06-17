17 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 479 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 479 RUSSIAN AGRESSION

17 червня відзначають Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою, Всесвітній день жонглювання.

В Ісландії - День республіки, у Нідерландах - День оселедця, День медпрацівника у Вірменії, у Румунії - День авіації.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського.

Ще цього дня:

1917 - У Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з'їзд, під час якого було проголошено автономію України;

1925 - У Женеві підписано Протокол про заборону застосування на війні отруйних, задушливих та інших подібних газів і біозасобів;

1940 - Червона армія окупувала Латвію та Естонію;

1944 - Отримавши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою;

1950 - Чиказький лікар Річард Ловлер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині;

1953 - У Східній Німеччині почалося повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків;

1967 - У Китаї проведено випробування першої водневої бомби;

1993 - Україна і Російська Федерація розділили Чорноморський флот;

2008 - Mozilla Foundation влаштувала так званий англ. Download Day 2008 з метою встановити новий рекорд Гіннеса для програми, яка була завантажена найбільшу кількість разів через мережу Інтернет упродовж доби. Роль програми виконував вебоглядач Mozilla Firefox 3;

2022 - Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, який жив у 3-4 століттях. Його батько, Дометій, був рідним братом римського імператора Проба, але, зрозумівши хибність язичницької релігії, увірував у Христа. Під час жорстоких переслідувань християн у Римі він разом із двома своїми синами, Пробом і Митрофаном, перебрався у Візантію, де навчався закону Божому у єпископа Тита. Після його смерті на єпископський престол за свою старанність і добрі справи був зведений Дометій, а потім і його сини - Проб і 316 року - святий Митрофан.

Одного разу до Візантії прибув імператор Костянтин Великий, який, побачивши святість життя і мудрість святого Митрофана, взяв його із собою в Рим. Незабаром Костянтин переніс столицю з Риму до Візантії і перевів туди святителя Митрофана, а 325 року на I Вселенському Соборі він просив у святих отців для Митрофана титул Патріарха. Таким чином, святитель Митрофан став першим Патріархом Константинопольським. Він мирно відійшов до Бога в 326 році, у віці 117 років.

Іменини: Іван, Марія, Назар, Петро, Ростислав, Софія.