17 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 114 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 114 RUSSIAN AGRESSION

17 червня відзначають Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою, в Ісландії – День незалежності, у Латвії – Національний день пам'яті про радянську окупацію 1940 року, у Вірменії та Румунії – День авіації, а у США – День яблучного штруделя.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського та преподобного Зосими, єпископа Вавилона Єгипетського. У католицькій церкві згадують святого самітника Авіта Перигорського.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою

За сорок років в Африці загинуло понад мільйон людей від посухи. До неї призводять відсутність дощів, стійка погода, висока температура повітря та низька вологість. Для запобігання посухам вдаються до певних дій, утримують таким чином вологу в ґрунті та затримують сніг на полях.

Щоб привернути увагу до проблеми, Генеральна Асамблея у 1995 році створила Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою. Відзначають його 17 червня, саме цього дня 1994 року було схвалено Конвенцію ООН про боротьбу з опустеленням.

День проголошення Республіки Ісландія

Із 930 року Ісландія існувала як незалежна держава, в 1262 стала колонією Норвегії, а в 1380 - володінням Данії.

На початку 19 століття в країнах Данського королівства набули поширення ідеї Французької революції, і ісландці стали домагатися політичних свобод і місцевого самоврядування. Національно-визвольний рух очолив державний діяч Йоун Сігюрдссон (1811-1879), який також ратував за скасування датської торговельної монополії.

Його зусилля мали успіх. У 1843 році було відновлено альтинг (народні збори, де вирішували спірні питання, судилися і видавали закони), у 1854 році була скасована данська торговельна монополія, а в 1874 році була ухвалена Конституція, яка надала Ісландії обмежену автономію.

Однак, незалежність Ісландії була завойована лише в 1918 році, коли вона була визнана суверенною державою, яка перебуває в унії з Данією. 1944 року унія була розірвана, а 17 червня — в день народження лідера ісландського визвольного руху Йоуна Сігюрдссона оголошено Днем проголошення Республіки Ісландія.

Фестиваль піци у Неаполі

Фестиваль піци в Неаполі "Pizzavillage" – це головний фестиваль піци у світі та одна з найяскравіших подій Італії. Він проходить влітку і триває трохи більше тижня, стає місцем паломництва всіх любителів цієї відомої італійської страви. Традиційно на цю подію з'їжджаються гості з багатьох країн світу. На кілька днів весь Неаполь наповнюється неповторними ароматами базиліку, моцарелли та свіжої випічки.

Ще цього дня:

1917 - У Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з'їзд, під час якого було проголошено автономію України;

1940 - Червона армія окупувала Латвію та Естонію;

1950 - Чиказький лікар Річард Ловлер за 45 хвилин провів першу операцію з пересадки нирки людині;

1953 - У Східній Німеччині розпочалося повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушено із застосуванням танків;

1993 – Україна та Російська Федерація розділили Чорноморський флот;

2008 – Організація Mozilla Foundation влаштувала так званий англ. Download Day 2008 (День Завантаження) з метою встановлення нового рекорду Гіннеса для програми, завантаженої найбільшу кількість разів через мережу Інтернет упродовж доби. Такою програмою виступав веб-браузер Mozilla Firefox 3.

Церковне свято

Православна церква вшановує у цей день пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, який жив у 3-4 століттях. Його батько, Дометій, був рідним братом римського імператора Проба, але, усвідомивши хибність язичницької релігії, увірував у Христа. Під час жорстоких переслідувань християн у Римі він разом із двома своїми синами, Пробом і Митрофаном, перебрався до Візантії, де навчався закону Божому у єпископа Тита, після смерті якого на єпископський престол за свою старанність і добрі справи був зведений Дометій, а потім його сини - Проб і в 316 - святий Митрофан.

Одного разу до Візантії прибув імператор Костянтин Великий, який, побачивши святість життя і мудрість святого Митрофана, забрав його до Рима. Незабаром Костянтин переніс столицю з Риму до Візантії і перевів туди святителя Митрофана, а в 325 році на I Вселенському Соборі він просив у святих отців для Митрофана титул Патріарха. Таким чином святитель Митрофан став першим Патріархом Константинопольським. Він мирно відійшов до Бога у 326 році, у віці 117 років.

Іменини: Лаура, Адольф, Олександр, Валерій, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Микола, Северін, Силан.