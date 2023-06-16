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15:57 16.06.2023

Столтенберг: НАТО хоче провести перше засідання Ради Україна-НАТО на саміті у Вільнюсі

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Столтенберг: НАТО хоче провести перше засідання Ради Україна-НАТО на саміті у Вільнюсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що альянс поставив перед собою мету провести перше засідання Ради Україна-НАТО за участю президента України Володимира Зеленського вже на саміті у Вільнюсі, що відбудеться 11-12 липня.

"Ми працюємо над тим, щоб заснувати нову Раду Україна-НАТО, де Україна буде рівною союзникам із НАТО, консультуватиметься і вирішуватиме з питань безпеки, які є предметом спільного занепокоєння. Наші амбіції - провести перше засідання нової Ради у Вільнюсі з президентом Зеленським", - сказав Столтенберг у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції після завершення засідання міністрів оборони країн-членів альянсу.

Теги: #нато

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