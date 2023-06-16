Суд зобов'язав УПЦ (МП) повернути Миколаївський собор у Кременці заповіднику - Мінкультури

Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення повернути Миколаївський собор із келіями в Кременці Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику, повідомляється на сайті Міністерства культури та інформполітики.

"Суд задовольнив позов Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника та зобов'язав релігійну громаду парафії Святителя Миколая УПЦ (МП) усунути перешкоди в користуванні державним майном та повернути його заповіднику", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що заповідник неодноразово повідомляв релігійну громаду про закінчення терміну дії договору та відсутність намірів щодо його продовження у зв'язку зі змінами в законодавстві про оренду державного майна.

"У свою чергу релігійна громада зверталася до Міністерства культури та інформполітики щодо продовження дії договору, але отримала відмову", - заявили у відомстві.

Отже, на думку міністерства, з 13 лютого 2023 року і дотепер релігійна громада незаконно, без будь-якої правої підстави продовжує користуватися державним майном - пам'яткою архітектури національного значення.