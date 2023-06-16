Навчання українських пілотів незабаром розпочнеться, йде підготовка до створення навчального центру F-16 у Східній Європі

Навчання українських пілотів на сучасних винищувачах розпочнеться найближчим часом, також повним ходом триває підготовка до створення навчального центру F-16 у Східній Європі, повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Коаліція винищувачів F-16 Данії та Нідерландів готова до зльоту. Тренування українських пілотів розпочнеться найближчим часом. Водночас повним ходом триває підготовка до створення навчального центру F-16 у Східній Європі", - написала вона у Twitter.