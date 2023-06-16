Події

00:48 16.06.2023

Навчання українських пілотів незабаром розпочнеться, йде підготовка до створення навчального центру F-16 у Східній Європі

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Навчання українських пілотів на сучасних винищувачах розпочнеться найближчим часом, також повним ходом триває підготовка до створення навчального центру F-16 у Східній Європі, повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Коаліція винищувачів F-16 Данії та Нідерландів готова до зльоту. Тренування українських пілотів розпочнеться найближчим часом. Водночас повним ходом триває підготовка до створення навчального центру F-16 у Східній Європі", - написала вона у Twitter.

Теги: #україна #підготовка #нідерланди #пілоти

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