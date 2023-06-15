Канада та Італія оголосили про пакети військової допомоги Україні; Данія, Нідерланди, Велика Британія та США разом нададуть ракети для ППО - глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ повідомив, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України кілька країн виступили з новими зобов'язаннями щодо надання військової допомоги Україні.

"Сьогодні кілька країн виступили з новими зобов'язаннями перед Україною. Канада виділила ще один пакет на $500 млн для підтримки України, і він включатиме в себе понад 200 критично важливих ракет ППО, щоб допомогти захистити небо України. А Сполучені Штати, поряд із Великою Британією, Данією та Нідерландами, надали фінансування для додаткових критично важливих ракет ППО для України", - повідомив Остін на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

Він поінформував, що Італія також оголосила про транш військової допомоги, що включає "важливі засоби для оборони України".

Крім того, за словами міністра, кілька союзників уже починають думати про підтримку України в довгостроковій перспективі.

Як повідомляється на сайті уряду Великої Британії, міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів у четвер оголосили про спільне надання Україні засобів протиповітряної оборони.

Про цю ініціативу було оголошено перед зустріччю очолюваної США Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.