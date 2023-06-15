Події

13:09 15.06.2023

Забрудненість моря на пляжах Одеси знижується, виявлено ротавірус і сальмонелу, питна вода в нормі - мерія

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Забрудненість моря на пляжах Одеси знижується, виявлено ротавірус і сальмонелу, питна вода в нормі - мерія

Проби морської води на двох пляжах в акваторії Одеси засвідчили перевищення в ній норм вмісту забруднювальних речовин унаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, але водночас спостерігається тенденція до зниження відповідних показників.

Як повідомляється в телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно" в четвер із посиланням на інформацію ДУ "Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", збудників холери у воді не виявлено.

"У відібраних 13.06.2023 з точок в м. Одесі проб морської води збудник холери та холероподібних вібріонів не виявлено. У відібраних пробах морської води від 12.06.2023 виявлено позитивні результати РНК ротавіруса А та ДНК сальмонели. Санепідситуація перебуває на постійному контролі", - ідеться в повідомленні.

За інформацією Державної екологічної інспекції південно-західного округу (Миколаївська та Одеська області), у відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" зафіксовано перевищення завислих речовин у 1,6 раза, заліза загального у 2,0 раза, солоність нижча за норму в 2,6 раза; у відібраних пробах на 16-ї станції В. Фонтану зафіксовано перевищення завислих речовин у 2,6 раза, солоність нижча за норму в 2,6 раза.

Водночас у відібраних 10 червня пробах морської води на "Ланжероні" перевищення заліза було зафіксовано в 4,8 раза, солоність була нижчою за норму в 2,7 раза. У відібраних на 16-й станції В.Фонтану пробах було зафіксовано перевищення зважених речовин у 1,8 раза, заліза - у 5,2 раза, солоність була нижчою за норму в 2,9 раза.

Із відібраних двох проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та двох проб питної води на санітарно-хімічні показники нестандартних проб не виявлено.

Водночас повідомляється, що питна вода, яка постачається в Одесу, відповідає санітарним нормам. "Питна вода відповідає Державним санітарним нормам і правилам 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", - повідомляють у мерії.

Теги: #вода #одеса #показники

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