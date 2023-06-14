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16:50 14.06.2023

Всеукраїнська рада церков закликає владу не ухвалювати жодних законодавчих змін щодо узаконення одностатевих партнерств

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Всеукраїнська рада церков закликає владу не ухвалювати жодних законодавчих змін щодо узаконення одностатевих партнерств

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій вважає неприпустимим прирівнювання одностатевих співмешкань до сім'ї.

"Нещодавнє рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі "Маймулахін і Марків проти України" спричинило нову хвилю дискусії щодо загроз, які становлять законодавчі ініціативі, спрямовані на пропаганду неприродних сексуальних відносин і надання статусу сімейного союзу одностатевому співмешканню", - ідеться в заяві Ради церков.

В організації наголосили, що рішення ЄСПЛ не можуть бути підставою для зміни конституційних принципів країни.

"Розуміємо, що міжнародні інституції та іноземні партнери, використовуючи вразливість і складну ситуацію в нашій країні, можуть намагатися змушувати Україну до законодавчих змін, щоб відмовитися від своїх сімейних засад. Однак Україна живе в континентальній системі права, де основоположні засади життя визначаються Конституцією та законами, а не судовими рішеннями", - наголосили в Раді.

У заяві йдеться про те, що ініціативи щодо зрівняння одностатевих співмешкань із сім'єю є надзвичайно небезпечними в час нинішньої демографічної кризи в Україні, яка катастрофічно загострюється в умовах війни.

"Українська держава не може ігнорувати цю демографічну проблему та не може погоджуватися з зовнішнім тиском, спрямованим на підрив сімейних цінностей нашого народу. Ми повинні зберегти нашу націю та забезпечити найкращі умови виховання для українських дітей, зокрема й сиріт, у лоні люблячої родини, де присутній як батько, так і мати", - додали в організації.

У Раді церков наголосили, що всупереч твердженням тих, хто лобіює "неприйнятні законодавчі зміни", низка питань, які регулюють певні аспекти взаємовідносин осіб, уже мають своє розв'язання в законодавстві України та не потребують ухвалення "принципово нового, ідеологічно вмотивованого закону".

"Зважаючи на це, закликаємо президента, Кабінет Міністрів та Верховну Раду України не ухвалювати жодних законодавчих змін, спрямованих на надання статусу сімей одностатевим співмешканням (формальне узаконення так званих одностатевих партнерств). Закликаємо кожного урядовця та парламентарія залишатися на боці українського народу, для якого сім'я є фундаментальною цінністю в житті", - підсумували в Раді.

Теги: #закон #церква #одностатеві_шлюби

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