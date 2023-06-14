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11:29 14.06.2023

Постраждалі від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС отримають одноразові виплати - Мінреінтеграції

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Постраждалі від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС отримають одноразові виплати - Мінреінтеграції

Постраждалі від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС отримають одноразові виплати від держави та міжнародних гуманітарних організацій, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Мінреінтеграції спільно з міжнародними партнерами напрацювали механізм додаткових одноразових виплат постраждалим від підтоплення жителям Херсонської та Миколаївської областей. За результатами наради міжнародні партнери одностайно вирішили підтримати постраждалих кеш-виплатами", - ідеться в повідомленні міністерства за результатами наради з представниками міжнародних гуманітарних організацій щодо грошових виплат населенню, яке постраждало внаслідок техногенної катастрофи на Каховській ГЕС.

Зазначено, що також напрацьовується механізм виплати одноразової грошової допомоги постраждалому населенню від держави.

"Суму таких виплат буде визначено найближчим часом. Перелік населених пунктів і списки громадян, які підпадають під категорії отримання грошових виплат, визначать обласні військові адміністрації постраждалих регіонів", - ідеться в повідомленні.

Теги: #виплати #підтоплення #каховська_гес

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