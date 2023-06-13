Трамп у вівторок постане перед судом у Маямі у справі про приховування секретних документів

Експрезидент США Дональд Трамп у вівторок, як очікується, постане перед судом у Маямі у справі про приховування секретних державних документів, повідомляє агентство Associated Press.

Раніше прокуратура висунула обвинувачення Трампу за 37 пунктами в рамках справи про незаконне зберігання секретних документів у його особистій резиденції у Флориді. Також колишнього президента звинувачують у перешкоджанні розслідуванню і дачі неправдивих свідчень.

У серпні 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Низка ЗМІ писала, що обшук, імовірно, пов'язаний із розслідуванням незаконного привласнення Трампом документів Білого дому, які він зберігав у Мар-а-Лаго після того, як залишив посаду президента. У списку документів, знайдених агентами ФБР у маєтку, зокрема, значилися "цілком секретні" і "конфіденційні". Сам Трамп після обшуків заявив, що був готовий добровільно віддати слідчим вилучені документи.

У квітні 2023 року Трампу в межах "справи Стормі Деніелс" висунули обвинувачення за 34 пунктами щодо фальсифікації ділових документів і злочинної змови.

Трамп став першим в історії США колишнім главою держави, який зазнав кримінального переслідування.