Окупанти розпочали постачання ударних дронів з Ірану морем і працюють над запуском власного виробництва - британська розвідка

РФ перейшла від отримання невеликих партій іранських ударних безпілотних літальних апаратів повітряним транспортом до більших партій кораблів з Ірану через Каспійське море, йдеться у зведенні, оприлюдненому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

"Цей міжнародний транзитний коридор Північ-Південь набув набагато більшого значення після вторгнення. Це дає змогу Росії отримати доступ до азійських ринків, зокрема до постачання зброї, способами, які, як вона сподівається, менш уразливі для міжнародних санкцій. Росія також працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво БПЛА односторонньої дії, майже напевно за допомогою Ірану", - йдеться в повідомленні.

Водночас у розвідці наголошують, що постачаючи цю зброю, Іран продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради безпеки ООН.

"Останніми місяцями Росія, найімовірніше, працювала над тим, щоб забезпечити свої довгострокові постачання великих обсягів безпілотних літальних апаратів односторонньої дії... Вони забезпечують Росії переважно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила більшу частину своїх запасів крилатих ракет в Україні", - наголошується у зведенні.