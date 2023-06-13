Події

09:17 13.06.2023

Зеленський співчуває родичам загиблих унаслідок ракетної атаки в Кривому Розі: окупанти відповідатимуть за кожну ракету

1 хв читати
Зеленський співчуває родичам загиблих унаслідок ракетної атаки в Кривому Розі: окупанти відповідатимуть за кожну ракету

Президент України Володимир Зеленський співчуває родичам загиблих унаслідок ракетної атаки в Кривому Розі, пообіцявши, що російські окупанти відповідатимуть за кожну ракету.

"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені", - йдеться в його телеграм-каналі у вівторок уранці.

Президент зазначив, що наразі триває рятувальна операція в місті.

Глава держави висловив співчуття всім, хто втратив рідних.

"Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", - наголосив він.

Як повідомлялося, у Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) ракета російських окупантів поцілила по п'ятиповерховому будинку, є поранені, повідомив голова міської військової адміністрації (ГВА) Олександр Вілкул.

 

Теги: #кривий_ріг #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:48 13.06.2023
Кількість загиблих у Кривому Розі після ракетної атаки РФ збільшилася до шести осіб - Вілкул

Кількість загиблих у Кривому Розі після ракетної атаки РФ збільшилася до шести осіб - Вілкул

09:31 13.06.2023
У Кривому Розі вже четверо загиблих унаслідок ракетної атаки, відкрито провадження - Офіс генпрокурора

У Кривому Розі вже четверо загиблих унаслідок ракетної атаки, відкрито провадження - Офіс генпрокурора

09:13 13.06.2023
Жителям зруйнованої п'ятиповерхівки у Кривому Розі нададуть усю необхідну допомогу у зв'язку з пошкодженням майна - Вілкул

Жителям зруйнованої п'ятиповерхівки у Кривому Розі нададуть усю необхідну допомогу у зв'язку з пошкодженням майна - Вілкул

09:04 13.06.2023
У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, поранені 25 - голова Дніпропетровської ОВА

У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, поранені 25 - голова Дніпропетровської ОВА

03:41 13.06.2023
Вілкул підтвердив, що у Кривому Розі пролунали вибухи

Вілкул підтвердив, що у Кривому Розі пролунали вибухи

20:18 12.06.2023
У Кривому Розі водопостачання здійснюється за рахунок раніше накопичених резервів - голова МВА

У Кривому Розі водопостачання здійснюється за рахунок раніше накопичених резервів - голова МВА

23:35 11.06.2023
Зеленський із президентом Польщі обговорили очікування від Вільнюського саміту та потреби у військовій допомозі

Зеленський із президентом Польщі обговорили очікування від Вільнюського саміту та потреби у військовій допомозі

21:18 11.06.2023
Зеленський подякував команді, яка опікується обмінами, за повернення додому 95 осіб

Зеленський подякував команді, яка опікується обмінами, за повернення додому 95 осіб

10:56 11.06.2023
Зеленський зустрівся з міністром з питань зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ

Зеленський зустрівся з міністром з питань зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ

19:20 10.06.2023
Зеленський: Терористів заохочує слабкість світових лідерів, які не засудили російський злочин - підрив дамби Каховської ГЕС

Зеленський: Терористів заохочує слабкість світових лідерів, які не засудили російський злочин - підрив дамби Каховської ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ взяли під контроль 16 кв. км площі на бахмутському напрямку - Маляр

Кількість загиблих у Кривому Розі після ракетної атаки РФ збільшилася до шести осіб - Вілкул

Сили оборони в ніч на вівторок знищили 11 крилатих ракет, а також один ударний дрон

ЗСУ ліквідували 470 окупантів, чотири танки, шість бронемашин, 20 артсистем та один вертоліт - Генштаб

В українському небі ліквідували десять із 14 крилатих ракет - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Окупанти розпочали постачання ударних дронів з Ірану морем і працюють над запуском власного виробництва - британська розвідка

ЗСУ взяли під контроль 16 кв. км площі на бахмутському напрямку - Маляр

Рівень води в Херсоні спав за ніч іще на 27 см, в області підтопленими залишаються 3 600 будинків - голова обладміністрації

УПЦ (МП) не підписала у встановлений термін акти приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври - Мінкультури

Сили оборони в ніч на вівторок знищили 11 крилатих ракет, а також один ударний дрон

ЗСУ ліквідували 470 окупантів, чотири танки, шість бронемашин, 20 артсистем та один вертоліт - Генштаб

В українському небі ліквідували десять із 14 крилатих ракет - Генштаб ЗСУ

Для нападу на Київ ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, запущені з району Каспію

Окупанти атакували "шахедами" два райони Харкова, є пошкодження

13 червня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА