Зеленський співчуває родичам загиблих унаслідок ракетної атаки в Кривому Розі: окупанти відповідатимуть за кожну ракету

Президент України Володимир Зеленський співчуває родичам загиблих унаслідок ракетної атаки в Кривому Розі, пообіцявши, що російські окупанти відповідатимуть за кожну ракету.

"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені", - йдеться в його телеграм-каналі у вівторок уранці.

Президент зазначив, що наразі триває рятувальна операція в місті.

Глава держави висловив співчуття всім, хто втратив рідних.

"Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", - наголосив він.

Як повідомлялося, у Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) ракета російських окупантів поцілила по п'ятиповерховому будинку, є поранені, повідомив голова міської військової адміністрації (ГВА) Олександр Вілкул.