Резніков повідомив про змістовну телефонну розмову з главою Міноборони Естонії напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"

Міністри оборони України та Естонії - Олексій Резніков і Ханно Певкур - провели телефонну розмову напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Був змістовний телефонний дзвінок із моїм другом міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Обговорили нові спільні проєкти, спрямовані на зміцнення обороноздатності України. Ми залишаємося на зв'язку і з нетерпінням очікуємо майбутньої зустрічі у форматі Ramstein", - написав Резніков у твіттері в понеділок.

"Дякую Естонії за те, що ви на нашому боці та надаєте непохитну підтримку українській армії", - написав також він.