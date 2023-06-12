Події

20:58 12.06.2023

Резніков повідомив про змістовну телефонну розмову з главою Міноборони Естонії напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"

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Резніков повідомив про змістовну телефонну розмову з главою Міноборони Естонії напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"

Міністри оборони України та Естонії - Олексій Резніков і Ханно Певкур - провели телефонну розмову напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Був змістовний телефонний дзвінок із моїм другом міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Обговорили нові спільні проєкти, спрямовані на зміцнення обороноздатності України. Ми залишаємося на зв'язку і з нетерпінням очікуємо майбутньої зустрічі у форматі Ramstein", - написав Резніков у твіттері в понеділок.

"Дякую Естонії за те, що ви на нашому боці та надаєте непохитну підтримку українській армії", - написав також він.

Теги: #резніков #рамштайн #певкур_ханно

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