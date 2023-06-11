Циркуни зазнали обстрілу "Ураганом", постраждалих немає - прокуратура

Поліція під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області зафіксувала наслідки недільного ворожого обстрілу Циркунів.

"Близько 16:15 російські військовослужбовці здійснили обстріл села Циркуни Харківського району. За попередніми даними, ворог вів обстріл із РСЗВ "Ураган". Ворожі снаряди влучили на території приватних домоволодінь. Є руйнування житлових будинків", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Постраждалих серед мирного населення внаслідок обстрілу немає.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).