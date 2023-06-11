11 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 473 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 473 RUSSIAN AGRESSION

11 червня в Україні відзначають День працівників легкої промисловості, у Бельгії - День батька, у США - День короля Камеамеа на Гавайських островах, у Вірменії - Свято Кафедрального Собору святого Ечміадзина.

Католицька церква святкує День святого Варнави.

Православна церква - День Теодосії Константинопольської.

День працівників легкої промисловості

Своє професійне свято представники легкої промисловості щорічно відзначають у другу неділю червня. Його було засновано Указом Президента України від 9 червня 1994 року.

Розвиток легкої промисловості, як галузі, починається з 18 століття, коли з'явилися прядильні машини і ткацькі верстати. Однак перші передумови до масового виробництва зароджувалися ще за 6 тисяч років до нашої ери, коли людство опановувало навички обробки шовку, льону, бавовни, вовни.

Легка промисловість - провідна галузь народного господарства України, яка включає 17 підгалузей, має потужний виробничий потенціал, що має задовольняти потреби суспільства у товарах народного споживання і промислового призначення та сприяти поліпшенню якості життя. Водночас, легка промисловість пов'язана з багатьма суміжними галузями та обслуговує весь господарський комплекс країни.

Ще цього дня:

1901 - Острови Кука оголошено частиною Нової Зеландії;

1921 - В УРСР почали боротьбу з безпритульністю;

1930 - Американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опустилися під воду на 400 метрів. Через два роки вони досягли глибини занурення 900 м;

1943 - Уругвай став першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля;

1951 - Португалія оголосила Мозамбік своєю провінцією;

1965 - Королева Єлизавета II нагородила музикантів гурту "Бітлз" орденом Британської імперії;

1965 - Рада Міністрів УРСР затвердила положення про створення Донецького державного університету;

1973 - в Арабській республіці Лівія оголошено про націоналізацію американських нафтових компаній;

1975 - Видобуто першу нафту в Північному морі;

1982 - На екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга "Інопланетянин".

1990 - Верховна Рада УРСР змінила порядок обчислення часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської зони часу;

1992 - У Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України;

1993 - Вийшов у прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".

Церковне свято

День святого Варнави

Святий апостол Варнава належить до лику святих сімдесяти апостолів. Він народився в багатій єврейській родині з роду левитів на Кіпрі, здобув богословську освіту в Єрусалимі, де і познайомився з Савлом, який згодом став апостолом Павлом. Первісне ім'я Варнави було Йосип. Прізвисько ж Варнава, що означає "син розради", він отримав за свою доброту і милосердя.

Звернувшись у християнство, Варнава був одним із перших 70 учнів Христа. Після смерті Ісуса він роздав усю свою власність і цілком присвятив себе поширенню християнства. Довгий час він супроводжував святого апостола Павла в його місіонерських мандрівках, разом вони побували на Кіпрі та в Пергії, багато часу залишалися і проповідували в Антиохії. Останнє відвідування Кіпру Варнава здійснив уже без Павла, куди вирушив разом зі своїм племінником Марком.

Там же на Кіпрі в місті Саламіні він і зустрів свою смерть від рук іудеїв: його вивели за ворота, забили камінням, а потім кинули на багаття. Коли ж пізніше Марк пробрався, щоб його поховати, то виявив тіло Варнави, яке абсолютно не торкнувся вогонь. На місці поховання стали відбуватися чудеса, і воно отримало назву "Місце здоров'я", де багато хворих отримували зцілення. Пізніше там було зведено храм, а мощі святого було перенесено у вівтар.

Іменини: Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Марія, Фаїна, Феодосія