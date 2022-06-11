11 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 108 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 108 RUSSIAN AGRESSION

11 червня у світі відзначають День кухонної плити, у США (Гаваї) – День Камехамехи, свято на честь першого короля, в Австралії – День народження королеви, а в Данії – День народження принца Генріка.

У православному календарі – День пам'яті преподобної діви Феодосії Константинопольської та Троїцька батьківська субота, а католики вшановують пам'ять святого Варнави.

11 червня 1982 року, 40 років тому, у США відбулася прем'єра фільму Стівена Спілберга "Інопланетянин."

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День кухонної плити

Сьогодні кухонна плита святкує День народження. Їй виповнилося 280. Саме в цей день у 1742 році американський винахідник, учений і масон Бенджамін Франклін (зображений на купюрі 100 доларів США) винайшов кухонну плиту.

У США відбулася прем'єра фільму "Інопланетянин"

Знаменитий голлівудський режисер Стівен Спілберг зазначав, що стрічка "Інопланетянин" - особистісний фільм, заснований на спогадах дитинства. Він спочатку вирішив, що у картині не повинно бути знаменитостей. Майже всі ролі тут виконали молоді актори.

У США фільм вийшов на екрани 11 червня 1982 року. Фільм претендував на 9 Оскарів і переміг у чотирьох номінаціях – музика, звук, візуальні ефекти та монтаж звукових ефектів. Бюджет картини становив 10,5 мільйона доларів. "Інопланетянин" довгий час був рекордсменом із касових зборів.

Ще цього дня:

1901 - Острови Кука оголошені частиною Нової Зеландії;

1921 - В УРСР початок боротьби з безпритульністю;

1930 - Американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій батисфері опустилися під воду на 400 метрів. Через два роки вони досягли глибини занурення 900 м;

1965 - Королева Єлизавета II нагородила музикантів гурту "Бітлз" орденом Британської імперії;

1975 - Видобуто першу нафту в Північному морі;

1992 - У Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України;

1993 - Вийшов у прокат новий фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".

Троїцька батьківська субота

У Троїцьку батьківську суботу у православному світі заведено поминати померлих. Ця традиція веде свій початок із апостольських часів. Апостол Петро в цей день, звертаючись до юдеїв, говорить про Воскреслого Спасителя: Бог воскресив Його, розірвавши пута смерті.

У всіх храмах цього дня відбуваються заупокійні Літургії та панахиди. У храмі можна замовити поминання імен покійних на літургії.

День святого Варнави у західних християн

Святий апостол Варнава (St. Barnabas) належить до лику святих сімдесяти апостолів. Він народився в багатій єврейській родині з роду левітів на Кіпрі, отримав хорошу богословську освіту в Єрусалимі, де й познайомився з Савлом, який згодом став апостолом Павлом. Первісне ім'я Варнави було Йосип. Прізвисько ж Варнава, що означає "син втіхи", він отримав за свою доброту та милосердя.

Багато дослідників приписують Варнаві редагування "Послання до євреїв" апостола Павла, що цілком логічно, беручи до уваги освіту Варнави та його близькість до самого апостола. Також Варнаву вважають фундатором Кіпріотської церкви.

Іменини: Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій, Фаїна, Марія.