Події

12:05 10.06.2023

Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонської області - глава Мінприроди

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Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонської області - глава Мінприроди

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявляє про критичну ситуацію в національних парках України у зв'язку з підривом російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції.

"Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонської області. Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк "Нижньодніпровський". Триває обміління акваторії в нацпарках "Великий Луг" - на 4,2 метра і "Кам'янська Січ" - на 6 метрів. Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод", - написав Стрілець у Facebook у суботу вранці.

Крім того, за його словами, через підрив дамби Каховської ГЕС наразі вже підтоплено близько 1200 га Кінбурнського півострова.

Стрілець повідомив, що екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники продовжують фіксувати докази злочинів окупантів на місці екологічного лиха, та закликав усіх свідків допомогти фахівцям і повідомити про них на вебресурсі та в мобільному застосунку Міндовкілля "ЕкоЗагроза" https://ecozagroza.gov.ua/. "Усі зібрані дані будуть використані для стягнення з РФ усіх завданих Україні збитків", - повідомив міністр.

 

Теги: #екологія #мінприроди #каховська_гес

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