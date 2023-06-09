Події

22:35 09.06.2023

Зеленський провів засідання Ставки, особливу увагу було приділено ситуації на передовій

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Зеленський провів засідання Ставки, особливу увагу було приділено ситуації на передовій

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, особливу увагу учасників було приділено ситуації на передовій.

"Провів Ставку. Ситуація на передовій - цьому основна увага. Доповіді - командувачі оперативних напрямків, головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ", - повідомив президент у вечірньому відеозверненні.

Також, за його словами, увага сконцентрована і на всіх напрямках, де необхідні дії Сил оборони і де ворог може зазнати тих чи інших поразок.

Крім того, учасники засідання Ставки обговорили оборону, здобутки на передовій, а також постачання та розподіл боєприпасів, посилення артилерії та ППО.

Глава держави висловив подяку українським воїнам, які перебувають нині в умовах важких боїв.

"Бачимо ваш героїзм, і ми вдячні вам за кожну хвилину вашого життя – життя, яке дійсно є життям України. Бо настільки Україна вільна – наскільки ви, наші воїни, сильні. Настільки Україна захищена – наскільки ви, наші воїни, результативні", - сказав Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/6538

Теги: #ставка #головнокомандувач

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