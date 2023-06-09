Події

18:19 09.06.2023

Київська облрада підтримала звернення до ВР про заборону УПЦ (МП)

1 хв читати
Київська облрада підтримала звернення до ВР про заборону УПЦ (МП)

Депутати Київської обласної ради на засіданні в п'ятницю проголосували за звернення до Верховної Ради щодо законодавчого врегулювання заборони діяльності в Україні релігійних організацій Української православної церкви (УПЦ), яка має церковно-канонічний зв'язок із Російською православною церквою та перебуває з нею у відносинах підпорядкування.

"Історичний проєкт рішення, що стосується заборони діяльності УПЦ Московського патріархату у Київській області, підтримано депутатським корпусом", - повідомляється на сторінці облради у фейсбуці.

Заступник голови Київської обласної ради Тетяна Семенова зазначила, що діяльність релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок із державою-агресором і порушують державні інтереси, загрожує національній безпеці.

"Вважаємо, що на території України не може діяти релігійна організація, яка фактично контролюється країною-агресором та підтримує її злочини. Київська обласна рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП", - зазначила вона.

Теги: #упц_мп #київоблрада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 08.06.2023
УПЦ (МП) має до п'ятниці підписати акти приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври - Мінкультури

УПЦ (МП) має до п'ятниці підписати акти приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври - Мінкультури

15:28 07.06.2023
Найбільша релігійна громада Полтавщини змінила церковну юрисдикцію з УПЦ (МП) на ПЦУ

Найбільша релігійна громада Полтавщини змінила церковну юрисдикцію з УПЦ (МП) на ПЦУ

12:51 06.06.2023
Комісія Мінкультури з прийому-передачі держмайна Києво-Печерської лаври завершила роботу, УПЦ (МП) за три дні має звільнити приміщення - Ткаченко

Комісія Мінкультури з прийому-передачі держмайна Києво-Печерської лаври завершила роботу, УПЦ (МП) за три дні має звільнити приміщення - Ткаченко

16:48 01.06.2023
На Закарпатті заборонили діяльність УПЦ (МП) - облрада

На Закарпатті заборонили діяльність УПЦ (МП) - облрада

13:06 24.05.2023
Міськрада Тернополя підтримала петицію із закликом розірвати всі договори з УПЦ (МП)

Міськрада Тернополя підтримала петицію із закликом розірвати всі договори з УПЦ (МП)

14:06 18.05.2023
Заборона діяльності церков із керівним центром у РФ стане додатковою підставою для розірвання договорів оренди на землю з УПЦ (МП) - відповідь Києва на петицію

Заборона діяльності церков із керівним центром у РФ стане додатковою підставою для розірвання договорів оренди на землю з УПЦ (МП) - відповідь Києва на петицію

15:59 16.05.2023
У Чернівецькій області заборонили діяльність УПЦ (МП)

У Чернівецькій області заборонили діяльність УПЦ (МП)

07:07 13.05.2023
РФ скликала неформальну зустріч Радбезу ООН для обговорення УПЦ МП

РФ скликала неформальну зустріч Радбезу ООН для обговорення УПЦ МП

14:30 12.05.2023
Суд ухвалив обвинувальний вирок екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу

Суд ухвалив обвинувальний вирок екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу

10:41 03.05.2023
Комісія Мінкультури передала заповіднику "Києво-Печерська лавра" вже третину майна, що перебувало в користуванні УПЦ (МП)

Комісія Мінкультури передала заповіднику "Києво-Печерська лавра" вже третину майна, що перебувало в користуванні УПЦ (МП)

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пентагон оголосив про виділення військової допомоги для України на $2,1 млрд

До МЗС України запросили тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" про передання Росією угорській стороні українських військовополонених

Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну

Російські окупанти обстріляли лікарню в Гуляйполі, двоє співробітників загинуло - Єрмак

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 червня в Брюсселі - Пентагон

ОСТАННЄ

Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед обваленням греблі - ЗМІ

Мережа "Сільпо" відкрила перший супермаркет у Чорноморську

Пентагон оголосив про виділення військової допомоги для України на $2,1 млрд

Київ направив постраждалим від повені регіонам другий гуманітарний вантаж - ємності та фільтри для води, а також продуктові набори

Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів оборонні потреби України та подякував за допомогу в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Рівень води в Каховському водосховищі до вечора знизився ще на 0,4 м - "Укргідроенерго"

ТЕС "ДТЕК", які споживають воду з Каховського водосховища, працюють у стабільному режимі - топменеджер

"Укргідроенерго" пропонує всім співробітникам Каховської ГЕС працевлаштування на інших станціях компанії

Голова МАГАТЕ анонсував запуск програми допомоги Україні у зв'язку з катастрофою на Каховському водосховищі

До МЗС України запросили тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" про передання Росією угорській стороні українських військовополонених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА