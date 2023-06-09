Київська облрада підтримала звернення до ВР про заборону УПЦ (МП)

Депутати Київської обласної ради на засіданні в п'ятницю проголосували за звернення до Верховної Ради щодо законодавчого врегулювання заборони діяльності в Україні релігійних організацій Української православної церкви (УПЦ), яка має церковно-канонічний зв'язок із Російською православною церквою та перебуває з нею у відносинах підпорядкування.

"Історичний проєкт рішення, що стосується заборони діяльності УПЦ Московського патріархату у Київській області, підтримано депутатським корпусом", - повідомляється на сторінці облради у фейсбуці.

Заступник голови Київської обласної ради Тетяна Семенова зазначила, що діяльність релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок із державою-агресором і порушують державні інтереси, загрожує національній безпеці.

"Вважаємо, що на території України не може діяти релігійна організація, яка фактично контролюється країною-агресором та підтримує її злочини. Київська обласна рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП", - зазначила вона.