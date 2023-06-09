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17:35 09.06.2023

Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів оборонні потреби України та подякував за допомогу в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

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Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів оборонні потреби України та подякував за допомогу в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, відзначивши остаточне рішення нідерландського Верховного суду про передачу Україні музейних експонатів із виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі" ("скіфське золото"), повідомляють на сайті глави Української держави в п'ятницю.

"Нідерланди підтвердили своє лідерство в захисті міжнародного права", - зазначив Зеленський.

Президент поінформував Рютте про ситуацію в регіонах України, які постраждали внаслідок російського теракту на греблі Каховської ГЕС на Херсонщині, і подякував голові нідерландського уряду за гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків цієї техногенної катастрофи. Зокрема, Нідерланди направили в Україну рятувальні човни, насоси, фільтри для води, польові шпиталі та інше обладнання.

Крім того, Зеленський розповів Рютте про поточну ситуацію на фронті, а також про актуальні оборонні потреби України. Співрозмовники обговорили продовження співпраці з безпеки, зокрема, підготовки українських пілотів і посилення повітряного щита України.

Зеленський і Рютте скоординували позиції перед черговою зустріччю Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Теги: #рютте #зеленський

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