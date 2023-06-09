Голова МАГАТЕ анонсував запуск програми допомоги Україні у зв'язку з катастрофою на Каховському водосховищі

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі анонсував запуск програми допомоги Україні у зв'язку з розливом Каховського водосховища.

"Сьогодні я запускаю програму допомоги Україні після прохання президента Зеленського про міжнародну допомогу", - сказав Гроссі у своєму відеозверненні у твіттері у п'ятницю.

Він зазначив, що за допомогою використання ядерних методів МАГАТЕ визначить вплив затоплення на питну воду, здоров'я людей, ґрунт і управління водними ресурсами, а також оцінить цілісність критичної інфраструктури.

Гроссі вкотре підтвердив, що найближчими днями очолить місію МАГАТЕ в Україну, зокрема на Запорізьку атомну станцію.

"І я представлю цей новий план допомоги МАГАТЕ президенту Зеленському", - зазначив голова МАГАТЕ.

За його словами, Україна може розраховувати на допомогу МАГАТЕ наразі, а також у подоланні довгострокових наслідків цієї катастрофи.