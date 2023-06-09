Якість води в Одесі відповідає санітарній нормі

Результати досліджень води з моря та відкритих водойм відповідають допустимим санітарним нормам, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у четвер ввечері.

В Одесі збільшено кількість проб води, відібраної як з моря, так і з відкритих водойм, написав Братчук у телеграмі.

"Поки що ситуація повністю контрольована, підвищення рівня захворюваності за відповідними діагнозами не зареєстровано. Також результати досліджень показують все в межах допустимих санітарних норм", - йдеться в повідомленні.

Також він нагадав громадянам про те, що "варто споживати лише бутильовану або кип'ячену воду, чистити зуби, мити фрукти та овочі також кип'яченою водою. Не купатися наразі у водоймах та у морі".