Події

06:14 09.06.2023

Якість води в Одесі відповідає санітарній нормі

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Якість води в Одесі відповідає санітарній нормі

Результати досліджень води з моря та відкритих водойм відповідають допустимим санітарним нормам, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у четвер ввечері.

В Одесі збільшено кількість проб води, відібраної як з моря, так і з відкритих водойм, написав Братчук у телеграмі.

"Поки що ситуація повністю контрольована, підвищення рівня захворюваності за відповідними діагнозами не зареєстровано. Також результати досліджень показують все в межах допустимих санітарних норм", - йдеться в повідомленні.

Також він нагадав громадянам про те, що "варто споживати  лише бутильовану або кип'ячену воду, чистити зуби, мити фрукти та овочі також кип'яченою водою. Не купатися наразі у водоймах та у морі".

 

Теги: #вода #україна #перевірка #одеська

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