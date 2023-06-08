Кулеба поінформував новообраного главу МЗС Туреччини про наслідки катастрофи на Каховській ГЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новим міністром міністерства закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, під час якої привітав його з новою посадою і розповів про наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

"Під час нашої телефонної розмови я привітав свого турецького колегу Хакана Фідана з призначенням і повідомив йому про важкі гуманітарні та екологічні наслідки каховської катастрофи", – написав Кулеба у Твіттері в четвер увечері.

За його словами, Фідан зі свого боку "підтвердив, що Туреччина працює над наданням гуманітарної допомоги для пом'якшення кризи".