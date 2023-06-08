Події

20:04 08.06.2023

РФ атакувала Бериславський район керованими авіабомбами, загинула жінка

1 хв читати
РФ атакувала Бериславський район керованими авіабомбами, загинула жінка

У Бериславському районі Херсонської області в результаті російського обстрілу загинула жінка, ще один місцевий житель поранений.

Як повідомила Херсонська облпрокуратура, 8 червня близько 15:30 російська армія здійснила обстріл Бериславського району.

"У результаті обстрілу одного з населених пунктів, під завалами будинку загинула жінка. Ще один місцевий житель травмований", - наголошується в повідомленні.

За попередніми даними, російські війська атакували населений пункт керованими авіабомбами.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:17 08.06.2023
Головний рабин України потрапив у Херсоні під обстріл російських окупантів

Головний рабин України потрапив у Херсоні під обстріл російських окупантів

17:11 08.06.2023
Дев'ятеро людей загинули в Олешках унаслідок повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС, - міський голова

Дев'ятеро людей загинули в Олешках унаслідок повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС, - міський голова

16:25 08.06.2023
Російські окупанти обстріляли рятувальників, двох співробітників ДСНС поранено

Російські окупанти обстріляли рятувальників, двох співробітників ДСНС поранено

16:12 08.06.2023
Із підтоплених територій Херсонщини евакуйовано 2154 особи, з них 120 дітей - МВС

Із підтоплених територій Херсонщини евакуйовано 2154 особи, з них 120 дітей - МВС

16:06 08.06.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали вісім осіб - МВС

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали вісім осіб - МВС

15:36 08.06.2023
У Херсоні через обстріл під час евакуації загинула одна людина, двоє поранені, у населених пунктах області ще четверо постраждалих

У Херсоні через обстріл під час евакуації загинула одна людина, двоє поранені, у населених пунктах області ще четверо постраждалих

15:13 08.06.2023
Окупанти обстрілюють місця евакуації людей у Херсоні, щонайменше троє постраждалих - МВС

Окупанти обстрілюють місця евакуації людей у Херсоні, щонайменше троє постраждалих - МВС

14:29 08.06.2023
Росіяни обстрілюють Херсон - Прокудін

Росіяни обстрілюють Херсон - Прокудін

12:40 08.06.2023
Окупанти повідомляють про загибель п'ятьох осіб унаслідок затоплення після підриву Каховської ГЕС

Окупанти повідомляють про загибель п'ятьох осіб унаслідок затоплення після підриву Каховської ГЕС

11:23 08.06.2023
Зеленський прибув до Херсонської області

Зеленський прибув до Херсонської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із зони підтоплення евакуювали 2334 людини, обстріли з боку окупантів тривають - МВС

Рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву" точку і сягнув уже 12,5 м

Дев'ятеро людей загинули в Олешках унаслідок повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС, - міський голова

На півдні України тривають активні бої, на Запорізькому напрямку ворог в активній обороні - Маляр

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали вісім осіб - МВС

ОСТАННЄ

Російські окупанти п'ять разів обстріляли Нікопольський район

Глава МЗС: Україна невдовзі отримає допомогу НАТО для подолання наслідків російського теракту на Каховській ГЕС

Суд скасував рішення про зменшення суми застави для ексголови ДФС Насірова

В Україні змінилися правила нотаріальної реєстрації земельних ділянок

Із зони підтоплення евакуювали 2334 людини, обстріли з боку окупантів тривають - МВС

"Епіцентр" передав гуманітарну допомогу до Херсонської області

Венеціанська комісія може вкотре відстрочити надання висновку на закон про деолігархізацію

Рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву" точку і сягнув уже 12,5 м

Суд засудив до 10 років позбавлення волі російського агента, який вербував українців для диверсій в Одеській області

Столтенберг на позачерговому засіданні Комісії НАТО-Україна, скликаному через руйнування Каховської греблі, закликав союзників оперативно надати підтримку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА