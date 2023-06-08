РФ атакувала Бериславський район керованими авіабомбами, загинула жінка
У Бериславському районі Херсонської області в результаті російського обстрілу загинула жінка, ще один місцевий житель поранений.
Як повідомила Херсонська облпрокуратура, 8 червня близько 15:30 російська армія здійснила обстріл Бериславського району.
"У результаті обстрілу одного з населених пунктів, під завалами будинку загинула жінка. Ще один місцевий житель травмований", - наголошується в повідомленні.
За попередніми даними, російські війська атакували населений пункт керованими авіабомбами.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).