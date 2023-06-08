Рятувальники евакуювали 75 осіб зі Снігурівської громади, вода продовжує прибувати - ДСНС

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують евакуювати людей із районів Миколаївської області, які постраждали внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

"Рятувальники за допомогою моторних човнів допомагають місцевому населенню, евакуюють людей та тварин. Організовано евакуацію маломобільних жителів, зокрема із села Афанасіївка, що у Снігурівській громаді, вивезено п’ятьох людей похилого віку, які не могли самостійно пересуватися. Загалом станом на 18:00 із с. Афанасіївка рятувальники евакуювали 75 дорослих та дітей. Роботи тривають", - повідомляє пресслужба ДСНС у телеграм-каналі.

Зазначено, що в Миколаєві та іншій частині Баштанського району на території Горохівської територіальної громади працюють мобільно-оперативні групи Головного управління ДСНС Миколаївської області.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зі свого боку зазначив, що зростання рівня води в Миколаївській області зупинилося, крім Снігурівки.

"Приріст води в Миколаївській області зупинився, крім Снігурівки. Ще маємо +3 см за годину там", - написав Кім у телеграм-каналі.