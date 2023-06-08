Події

11:30 08.06.2023

За тиждень на зустрічі "Рамштайн" буде оновлено статус військової підтримки України перед контрнаступом - міністр оборони Литви

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За тиждень на зустрічі "Рамштайн" буде оновлено статус військової підтримки України перед контрнаступом - міністр оборони Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що через тиждень на засіданні у форматі "Рамштайн" буде оновлено статус військової підтримки України перед її контрнаступом.

"Україна вже підтвердила плани контратаки, і вона розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами. За тиждень на зустрічі у форматі "Рамштайн" буде оновлено статус військової підтримки, щоб нічого не упустити в боротьбі з окупантами", - написав він у твіттері.

Теги: #порядок_денний #рамштайн

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