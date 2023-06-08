"Укргідроенерго": Рівень Каховського водосховища за добу знизився майже на 1,5 м - до 13,05 м

За добу рівень води в Каховському водосховищі знизився на 1,4 метра - до 13,05 м, повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" (УГЕ).

"Триває зниження рівня води в Каховському водосховищі. У районі Нікополя станом на 8:00 8 червня він становить 13,05 м", - повідомила компанія в четвер вранці.

Проте зниження води у водосховищі сповільнилося: для порівняння, за даними УГЕ на ранок 7 червня, за добу з моменту підриву Каховської ГЕС у ніч на 6 червня рівень водосховища знизився на 2,5 м, до 14,41 м у районі Нікополя.

Водночас, за даними компанії, руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом, про яке повідомлялося протягом учорашньої доби, триває.

Крім того, зазначили в УГЕ, для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій і накопичується вода вище Каховської ГЕС в інших водосховищах Дніпровського каскаду.

Разом із проєктним інститутом "Укргідропроєкт" компанія опрацьовує проєкт зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву, готують список першочергових завдань і робіт.

Як повідомлялося, 7 червня НЕК "Укренерго" повідомила про зміну режиму роботи гідроелектростанцій для зменшення об'єму води, що надходить до Каховського водосховища, щоб зменшити затоплення. Зі свого боку УГЕ зазначило, що почало накопичувати воду у верхніх водосховищах для того, щоб її було достатньо, коли після деокупації буде можливість терміново встановити перемичку на Каховському водосховищі та наповнити його. Зміна режиму роботи ГЕС, найімовірніше, призведе до зменшення вироблення ними е/е.