Противник 19 разів обстріляв прикордонні громади Сумської області, є руйнування

Протягом дня російські окупаційні війська здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 71 вибух, внаслідок цього зафіксовано пошкодження житлових будинків, господарських споруд та лінії електропередач, повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів. Зафіксовано 71 вибух. Обстріли зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Миропільська, Середино-Будська, Шалигінська, Великописарівська громади", - йдеться у повідомленні.

Так, по Середино-Будській громаді було здійснено артилерійський обстріл, зафіксовано 5 вибухів. Обстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки та господарські будівлі. Також був мінометний обстріл, пролунали 4 вибухи. Внаслідок атаки пошкоджено 6 приватних житлових будинків.

У Білопільській громаді ворог бив з мінометів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.

У Краснопільській громаді був обстріл з АГС, зафіксовано 5 вибухів та мінометів – 11 вибухів.

У Юнаківській громаді зафіксовано артобстріл із САУ, пролунали 3 вибухи.

По Миропільській громаді було здійснено обстріл з міномету - зафіксовано 11 вибухів. Також, на територію громади було скидання з дрону вибухового пристрою типу ВОГ, пролунав 1 вибух.

У Шалигінській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії, пролунало 6 вибухів.

По Великописарівській громаді росіяни били з артилерії, зафіксовано 6 вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено 1 приватний житловий будинок та гараж. Також на територію громади ворог скинув 4 міни.