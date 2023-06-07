Винні у катастрофі на Каховській ГЕС постануть перед МКС

Винні у катастрофі на Каховській ГЕС (Херсонська обл.) постануть перед Міжнародним кримінальним судом (МКС), заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Винні у цьому військовому злочині, ще одному злочині проти людяності, постануть перед Міжнародним кримінальним судом. Це Україна може гарантувати", - написав він у мікроблозі Twitter.

Рєзніков оприлюднив супутникові знімки російської техногенної катастрофи на Новокаховській ГЕС.

"Сцена нагадує високобюджетний голлівудський постапокаліптичний фільм. Однак такими є реалії російського світу", - зазначив міністр.