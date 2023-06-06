Події

21:06 06.06.2023

Радбез ООН збереться сьогодні на прохання України через підрив Каховської ГЕС

1 хв читати
Радбез ООН збереться сьогодні на прохання України через підрив Каховської ГЕС

Рада Безпеки ООН збереться у вівторок на прохання України через підрив РФ дамби Каховської ГЕС, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Рада Безпеки ООН збереться сьогодні на прохання України, надіслане о 8:00 ОАЕ, що головують у Раді Безпеки ООН, для обговорення вибуху дамби Каховської ГЕС у тимчасово окупованій Херсонській області", - написав він у твіттері.

Кислиця уточнив, що трансляція засідання розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити російський теракт на Каховській гідроелектростанції (Херсонська обл.).

МЗС звернулося до країн G7 та ЄС невідкладно розглянути накладення на РФ нових санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

Як наголошується в заяві МЗС України, за підсумками засідання РНБО зранку 6 червня був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

 

Теги: #засідання #радбез_оон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:50 06.06.2023
Зеленський доручив провести евакуацію і забезпечити питною водою всі міста і села після підриву Каховської ГЕС

Зеленський доручив провести евакуацію і забезпечити питною водою всі міста і села після підриву Каховської ГЕС

11:03 22.05.2023
Глави МЗС країн ЄС обговорять виконання рішень G7, новий пакет санкцій для РФ і новий транш для України

Глави МЗС країн ЄС обговорять виконання рішень G7, новий пакет санкцій для РФ і новий транш для України

19:16 13.04.2023
Зеленський провів засідання Військового кабінету

Зеленський провів засідання Військового кабінету

20:29 11.04.2023
У середу відбудеться перше спільне засідання голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України

У середу відбудеться перше спільне засідання голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України

19:10 11.04.2023
"Рамштайн-11" відбудеться 21 квітня - ЗМІ

"Рамштайн-11" відбудеться 21 квітня - ЗМІ

15:19 07.04.2023
Зеленський провів засідання Ставки

Зеленський провів засідання Ставки

07:42 04.04.2023
Зеленський провів виїзне засідання Ставки в Чернігові, серед ключових питань - безпека на передовій, у північних регіонах і на кордоні

Зеленський провів виїзне засідання Ставки в Чернігові, серед ключових питань - безпека на передовій, у північних регіонах і на кордоні

21:09 02.04.2023
МЗС Чехії виступило за реформування Радбезу ООН

МЗС Чехії виступило за реформування Радбезу ООН

20:19 01.04.2023
Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій

Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій

10:23 30.03.2023
Глава МЗС України: Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня - невдалий жарт, РФ узурпувала це місце, Путін – воєнний злочинець

Глава МЗС України: Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня - невдалий жарт, РФ узурпувала це місце, Путін – воєнний злочинець

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін виділив 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення питною водою

Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

Кабмін створив штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС і призначив Клименка керівником робіт із ліквідації

Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

Умисний підрив РФ дамби Каховської ГЕС не вплинув на здатність України деокупувати свої території - Зеленський

ОСТАННЄ

Кабмін виділив 846 млн грн Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям на забезпечення питною водою

Через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже більш ніж на три метри, 1,5 тис. будинків підтоплено

Підрив Каховської ГЕС не вплине на функціонування енергосистеми України

Кабмін виділив 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів

Кабмін створив штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС і призначив Клименка керівником робіт із ліквідації

Окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач

Евакуйованим через підрив Каховської ГЕС буде виплачено фінансову допомогу

Лідери "Бухарестської дев'ятки" запевнили у підтримці України та закликали РФ негайно вивести свої війська з української території - заява

Україна приєдналася до програми розвитку транспортної мережі ЄС

Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА