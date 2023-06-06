Кулеба і Боррель обговорили наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у телефонній розмові обговорили наслідки для людей і довкілля підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

"Я провів розмову з Жозепом Боррелем, щоб повідомити про останню інформацію щодо підриву Каховської ГЕС та які наслідки для людей і довкілля. ЄС готовий надати необхідну допомогу та гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків цієї влаштованої Росією катастрофи", - написав Кулеба у твіттері.