Події

19:10 06.06.2023

Кулеба і Боррель обговорили наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

1 хв читати
Кулеба і Боррель обговорили наслідки підриву росіянами дамби Каховської ГЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у телефонній розмові обговорили наслідки для людей і довкілля підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

"Я провів розмову з Жозепом Боррелем, щоб повідомити про останню інформацію щодо підриву Каховської ГЕС та які наслідки для людей і довкілля. ЄС готовий надати необхідну допомогу та гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків цієї влаштованої Росією катастрофи", - написав Кулеба у твіттері.

 

Теги: #кулеба #боррель #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 06.06.2023
"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив виплавку сталі для зниження споживання води в критичних умовах

"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив виплавку сталі для зниження споживання води в критичних умовах

18:51 06.06.2023
Україна збирає Радбез ООН і звернеться до МКС щодо вибуху Каховської ГЕС

Україна збирає Радбез ООН і звернеться до МКС щодо вибуху Каховської ГЕС

18:40 06.06.2023
Через підрив Каховської ГЕС у зоні затоплення опинилися об'єкти туристичної інфраструктури, природні та рекреаційні зони - голова Держтуризму Олеськів

Через підрив Каховської ГЕС у зоні затоплення опинилися об'єкти туристичної інфраструктури, природні та рекреаційні зони - голова Держтуризму Олеськів

18:15 06.06.2023
Українська розвідка: Ні в кого, крім російських окупантів, не було фізичної можливості та засобів для здійснення підриву дамби

Українська розвідка: Ні в кого, крім російських окупантів, не було фізичної можливості та засобів для здійснення підриву дамби

17:59 06.06.2023
Підрив Каховської ГЕС призведе до загибелі 55 тис. га лісів у Херсонській області - думка

Підрив Каховської ГЕС призведе до загибелі 55 тис. га лісів у Херсонській області - думка

17:48 06.06.2023
Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС - посольство

Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС - посольство

17:41 06.06.2023
Президент Європарламенту назвала підрив дамби Каховської ГЕС актом проти людства

Президент Європарламенту назвала підрив дамби Каховської ГЕС актом проти людства

17:38 06.06.2023
Пік розливу води з Каховського водосховища очікується на ранок 7 червня - голова "Укргідроенерго"

Пік розливу води з Каховського водосховища очікується на ранок 7 червня - голова "Укргідроенерго"

17:07 06.06.2023
РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС для призупинення ЗСУ процесу деокупації та зміщення вектора уваги суспільства від подій у Бєлгородській області - Маляр

РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС для призупинення ЗСУ процесу деокупації та зміщення вектора уваги суспільства від подій у Бєлгородській області - Маляр

16:58 06.06.2023
Глава МЗС України вважає хибним ставити факти та пропаганду в один ряд під час висвітлення у ЗМІ підриву Каховської ГЕС

Глава МЗС України вважає хибним ставити факти та пропаганду в один ряд під час висвітлення у ЗМІ підриву Каховської ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

Зеленський упевнений, що Україна отримає "міцні" гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі

Україна збирає Радбез ООН і звернеться до МКС щодо вибуху Каховської ГЕС

Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 87 тис. абонентів у Дніпропетровській і Донецькій областях

ПриватБанк повідомив про збій у роботі сервісів

Понад 60 навчальних закладів під загрозою затоплення через підрив Каховської ГЕС

Зеленський упевнений, що Україна отримає "міцні" гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі

Очільник Міндовкілля назвав підрив Каховської ГЕС найбільшим актом екоциду з початку війни

Російські окупанти за добу завдали 35 ракетних і 30 авіаційних ударів по території України

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА