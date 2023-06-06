Через підрив Каховської ГЕС у зоні затоплення опинилися об'єкти туристичної інфраструктури, природні та рекреаційні зони - голова Держтуризму Олеськів

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів заявляє, що через підрив Каховської ГЕС у зоні затоплення опинилися об'єкти туристичної інфраструктури.

"Підрив Каховської ГЕС - акт тероризму та екологічна катастрофа... У зоні затоплення опинилися об'єкти туристичної інфраструктури - готелі, заміські комплекси, яхт-клуби. Нагадую, що в Україні створено Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, завдяки якому власники знищеного майна/бізнесу можуть отримати фінансування на відновлення", - написала Олеськів у фейсбуці.

За її словами, наразі повністю або частково затоплено 11 населених пунктів на Правобережжі, що призвело до однієї з найбільших техногенних катастроф у Європі за останнє десятиліття, що в результаті призведе до знищення природних і рекреаційних ресурсів на Півдні України, зокрема й в окупованому Криму.

"У воді гине унікальний екосвіт. Затоплені Херсонські плавні, що були домом для багатьох видів птахів, які включені до Червоної та Зеленої книги України, а також охороняються на міжнародному рівні", - поскаржилася голова Держтуризму.

Також вона розповіла, що на 80% затоплено територію Національного природного парку "Нижньодніпровський", який був відомий серед вітчизняних і європейських біологів своїми рідкісними заплавними лісами, болотами і піщаним степом.

"Тут зростали 32 види унікальних рослин, що були включені до Світового Червоного списку МСОП. Найімовірніше, ця унікальна екосистема Європи знищена назавжди", - заявила вона.

Олеськів додала, що під водою опинився будинок-музей Остапа Вишні в селі Кринки Олешківського району, який був одним із туристичних магнітів регіону, а також у зоні затоплення перебуває Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка.

Крім того, за її словами, затоплена археологічна перлина Херсонщини - місто-порт Олешня, під загрозою затоплення перебувають Очаківська брама, може бути затоплений комплекс "Зелені хутори Таврії", а також знамениті солоні рожеві озера.

"Мальовниче село Тягинка, де до війни велися археологічні розкопки і було виявлено поселення епохи бронзи і скіфського часу, а також середньовічне городище, найімовірніше, також опиниться під водою, а унікальні історичні знахідки будуть втрачені", - вважає голова відомства.

Серед іншого, на її думку, частково може бути підтоплена Кінбурнська коса.