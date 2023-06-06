Глава МЗС України вважає хибним ставити факти та пропаганду в один ряд під час висвітлення у ЗМІ підриву Каховської ГЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обурений повідомленнями деяких ЗМІ про те, що "Київ і Москва звинувачують одне одного" в руйнуванні Каховської дамби.

"Викликає обурення повідомлення деяких ЗМІ про те, що "Київ і Москва звинувачують одне одного" в руйнуванні Каховської дамби. Це ставить факти та пропаганду в один ряд. Україна переживає серйозну гуманітарну та екологічну кризу. Ігнорувати цей факт - означає грати в російську гру "не все так однозначно", - написав Кулеба у твіттері.