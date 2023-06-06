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11:58 06.06.2023

Генсек НАТО: Підрив дамби Каховської ГЕС - обурливий акт, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні

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Генсек НАТО: Підрив дамби Каховської ГЕС - обурливий акт, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав підрив дамби Каховської ГЕС обурливим актом, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні.

"Руйнування Каховської ГЕС сьогодні піддає ризику тисячі мирних жителів і завдає серйозної шкоди довкіллю. Це обурливий акт, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні", - написав він у твіттері.

Раніше в ПрАТ "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС повністю знищена і відновленню не підлягає після підриву російськими окупаційними військами машинного залу зсередини.

Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалася евакуація населення з потенційних районів затоплення.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що всі служби працюють для того, щоб мінімізувати наслідки нового терористичного акту РФ - підриву дамби Каховської ГЕС.

"Усі служби працюють. Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте тільки офіційну та перевірену інформацію", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За даними української розвідки, 6 червня 2023 року біля 2:30 ночі російські окупанти здійснили підрив дамби Каховського водосховища.

 

Теги: #столтенберг #каховська_гес

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