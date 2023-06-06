Унаслідок нічних ракетних ворожих ударів по Харкову перебито водогін у центрі міста, постраждалих немає

Ракети, випущені російськими окупаційними військами по Харкову в ніч на 6 червня, влучили в автопарковку біля аеропорту і центр Харкова, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Один приліт припав на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий - на одну з центральних вулиць міста, Римарську. Там жодного військового об'єкта немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебито водогін, у навколишніх будинках вибило шибки, пошкоджено п'ять автомобілів. В обох випадках, на щастя, постраждалих немає. Ведуться роботи з відновлення", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що концентрація аміаку в повітрі в нормі.

"Щодо ситуації з перебитим аміачним газопроводом (аміакопровід був пошкоджений у Куп'янському районі області ворожими обстрілами - ІФ-У). ДСНС перевірили вміст цього газу в повітрі Куп'янська - усе в межах норми. Тож ні Куп'янську, ні тим більше Харкову нема чого хвилюватися", - запевнив Терехов.