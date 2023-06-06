Актори Голлівуду проголосують щодо страйку слідом за сценаристами

Профспілка голлівудських акторів SAG-AFTRA, що об'єднує близько 160 тис. людей, винесла на голосування питання про можливе оголошення страйку в разі провалу переговорів про підвищення зарплат із представниками кіностудій.

Голосування закінчиться в понеділок, переговори почнуться в середу. Крім зарплат, переговори торкнуться заборони на використання зображень акторів, створених програмами на основі штучного інтелекту.

"Ми остаточно увійшли в епоху цифрової та стримінгової розважальної індустрії, і це вимагає робочих контактів, що відповідають новій бізнес-моделі", - йдеться в повідомленні профспілки.

На вихідних студії зуміли досягти угоди з профспілкою DGA, що представляє інтереси режисерів. Угода передбачає збільшення виплат, зокрема авторських відрахувань від стримінгових платформ. Тепер угоду мають схвалити члени правління DGA.

Тим часом страйк Гільдії письменників Америки (Writers Guild of America, WGA) триває вже місяць. Сценаристи вимагають підвищення зарплат і надання гарантій зайнятості. Страйк уже призвів до припинення зйомок нових сезонів таких відомих серіалів, як "Дивні дива" і "Дім дракона".